{"_id":"6b00375f25f8a0e1c0049048","slug":"video-swami-ramdev-and-other-saints-mourn-death-of-cm-yogis-mother-in-gonda-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"सीएम योगी की मां के निधन पर गोंडा में स्वामी रामदेव समेत संतों ने जताया शोक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के निधन पर शुक्रवार को गोंडा के जयप्रभाग्राम में श्रीराम कथा महोत्सव में पहुंचे योग गुरु स्वामी रामदेव, स्वामी चिदानंद सरस्वती और आचार्य बालकृष्ण ने शोक जताया। स्वामी रामदेव ने कहा कि देश ने एक राष्ट्रमाता को खो दिया है। उन्होंने कहा कि मां के त्याग और संस्कार ही व्यक्ति को उच्च आदर्शों की ओर प्रेरित करते हैं। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। आचार्य बालकृष्ण ने शोक संतप्त मुख्यमंत्री और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। इस बीच मुख्यमंत्री का प्रस्तावित जयप्रभाग्राम दौरा रद्द हो गया।

... और पढ़ें