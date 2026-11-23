विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

हलधरमऊ के पीएचसी बरांव में डॉक्टर और फार्मासिस्ट सहित अन्य कर्मचारी नदारद रहे। दोपहर 12:30 बजे तक लैब टेक्नीशियन नागेंद्र कुमार ने बिना परचे के 12 मरीजों को देखकर दवाएं दीं। एक मरीज की रक्त जांच भी की गई। वार्ड बॉय रवि यादव मौजूद रहे। मधु और निशा ने बताया कि केंद्र पर महिलाओं के लिए विशेष परामर्श की व्यवस्था नहीं है। इससे वे अपनी समस्याएं खुलकर नहीं बता पातीं। पुष्पा ने बताया कि वह मधुमेह से पीड़ित हैं। उनकी रक्त जांच तो हुई लेकिन मशीन खराब होने के कारण रक्तचाप की जांच नहीं हो सकी।मसकनवा पीएचसी में दोपहर एक बजे तक आयुष चिकित्सक डॉ. डीसी वर्मा ने 32 मरीजों का उपचार किया। इनमें वायरल, शुगर, बीपी, सर्दी और जुकाम के मरीज शामिल रहे। गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। वार्ड बॉय सतेंद्र तिवारी ने पंजीकरण, एलटी छांगुर प्रसाद ने रक्त जांच और फार्मासिस्ट रमेश यादव ने दवाओं का वितरण किया।वजीरगंज के पीएचसी पिपरी और डुमरियाडीह में आयोजित मेले में 130 मरीजों का उपचार किया गया। पीएचसी पिपरी की प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. नेहा तिवारी ने बताया कि बदलते मौसम के कारण सर्दी-जुकाम, खांसी, बुखार और पेट व सिरदर्द के मरीज अधिक पहुंचे। यहां 73 मरीजों का उपचार किया गया। पीएचसी डुमरियाडीह में डॉ. कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने 57 मरीजों को देखा।परसपुर के पीएचसी भौरीगंज में डॉ. मुकेश गुप्ता ने 13 मरीजों की जांच कर उपचार किया। पीएचसी त्योरासी में डॉ. शानू सिंह ने 62 मरीजों का उपचार किया। पीएचसी तिवारीपुरवा में डॉ. दीपक ने 11 मरीजों की जांच कर उपचार किया।