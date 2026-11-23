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आर्यनगर-गोकरननाथ शिवाला और भवनियापुर उपाध्याय चौराहा होते हुए महराजगंज-बलरामपुर मार्ग तक कई स्थानों पर बड़े गड्ढे हैं। हरिशंकर, कुनाल गोस्वामी, गोलू दूबे और विनोद ने बताया कि परसोहनी में विसुही नदी पुल के दोनों ओर, गौनरिया, भयापुरवा स्थित प्राणनाथ मंदिर, गोकरननाथ शिवाला चौराहा, खटिकनपुरवा नहर पुल, भटपी गांव, परसौरा पुल और महेशपुर मोड़ पर सड़क क्षतिग्रस्त है। जेई उपेंद्र कुमार सिंह के अनुसार, करीब तीन महीने पहले पैचिंग पर 10 लाख रुपये खर्च किए गए थे।मसकनवा रेलवे क्रॉसिंग से ब्लॉक मुख्यालय, रेलवे स्टेशन और भवाजितपुर-सोहिला होते हुए मसकनवा-जीराभारी संपर्क मार्ग तक करीब तीन किलोमीटर सड़क बदहाल है। मनमीत सिंह, आशीष द्विवेदी और पवन दीक्षित ने बताया कि प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग ने तीन साल पहले सड़क की मरम्मत कराई थी। दो महीने पहले गड्ढों में पत्थर डालकर पैचिंग की गई लेकिन वह भी उखड़ गई।छपिया में बखरौली प्रधानमंत्री मार्ग से महमूदपुर हरसिंहपुर गांव को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग करीब 15 साल से जर्जर है। नहर की बाईं ओर बनी पुलिया की दीवार भी सात साल से टूटी है। इसी रास्ते से बच्चे प्राथमिक विद्यालय महमूदपुर जाते हैं। शैलेंद्र पांडेय, रामकुमार पांडेय, राजेश और गजेंद्र पांडेय ने बताया कि कई बार मांग के बावजूद सड़क और पुलिया की मरम्मत नहीं कराई गई। मसकनवा बाजार से नरायनपुर ईश्वरी होते हुए गौराचौकी मार्ग को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग भी क्षतिग्रस्त है।दुर्जनपुर से गौरिया और किशुनदासपुर जाने वाले मार्गों पर एक महीने पहले कराई गई पैचिंग उखड़ने लगी है। दुर्जनपुर पचूमी चौराहे से राजा फार्म हाउस तक वर्ष 2019 में बनी सड़क की आज तक मरम्मत नहीं हुई। देवी नगर निवासी सरजू प्रसाद मौर्य ने बताया कि गड्ढों के कारण पैदल चलना भी मुश्किल है। उधर, बालपुर-परसपुर मार्ग छह महीने से खुदा पड़ा है।पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता प्रमोद कुमार त्रिपाठी ने बताया कि गड्ढामुक्त अभियान 30 नवंबर तक चलेगा। मरम्मत के एक-दो महीने में ही पैचिंग उखड़ने वाली सड़कों को संबंधित ठेकेदार से दोबारा दुरुस्त कराया जाएगा। क्षतिग्रस्त मार्गों के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भेजा गया है। अधीक्षण अभियंता योगेंद्र सिंह ने बताया कि गड्ढामुक्त अभियान में अब तक 4.78 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। शेष काम पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।