विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मीरा बताती हैं कि उन्होंने पांच सौ रुपये जुटाकर अचार बनाना शुरू किया। धीरे-धीरे उनके अचार की मांग बढ़ने लगी। पति दिनेश तिवारी ने भी हर कदम पर साथ दिया। कारोबार बढ़ा तो उन्होंने गांव की दूसरी महिलाओं को भी साथ जोड़ लिया।आज मीरा आम, लहसुन, मिर्च, करौंदा, कटहल और मिक्स अचार के साथ आंवले का मुरब्बा, जैम और जूस तैयार करती हैं। जामुन और गन्ने का सिरका भी बनाती हैं। अपने काम को विस्तार देने के लिए उन्होंने गुलाब महिला स्वयं सहायता समूह बनाया। इसके माध्यम से वह आत्मनिर्भर बनने के साथ ही दूसरी महिलाओं को भी आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में जुटी हैं।मीरा ने बताया कि पिछले साल प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में उन्होंने दुकान लगाई थी। वहां उनके उत्पादों की अच्छी मांग रही और करीब डेढ़ लाख रुपये की बिक्री हुई। अब उनके उत्पाद अरगा शक्ति कैफे और रिलायंस मार्ट में भी उपलब्ध हैं।एडीओ आईएसबी पूनम शर्मा ने बताया कि मीरा तिवारी मेहनती और सकारात्मक सोच रखने वाली महिला हैं। विभाग की ओर से उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव सहयोग दिया जा रहा है। मीरा का प्रयास ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा बन रहा है।