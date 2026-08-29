राष्ट्रीय खेल दिवस पर गोंडा में खेल मैदान में दिखा उत्साह, खिलाड़ियों ने दिखाया दम

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राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर गोंडा के एलबीएस महाविद्यालय में शुक्रवार को विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया। खेल प्रतियोगिताओं में बच्चों ने पूरे उत्साह और जोश के साथ प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान महाविद्यालय परिसर और खेल मैदान में खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। प्रतिभागियों ने विभिन्न खेल गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और खेल भावना का परिचय दिया। आयोजकों ने कहा कि खेल बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ ही अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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