गोंडा में व्यापारियों ने डीएम से लगाई गुहार, कार्रवाई रोकने और पुनर्वास की मांग

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गोंडा में मसकनवां बाजार में ध्वस्तीकरण की आशंका से करीब पांच हजार लोगों के सामने छत और रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। व्यापारियों ने जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन को ज्ञापन देकर कार्रवाई रोकने, स्थलीय जांच कराने और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की मांग की है। व्यापारियों ने कहा कि सैकड़ों परिवारों की आजीविका बाजार की दुकानों पर निर्भर है। मकान-दुकान टूटने से उनके सामने रहने और परिवार पालने का संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने कार्रवाई से पहले आपत्तियां सुनने और पर्याप्त समय देने की मांग भी की। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता ने 29 सितंबर को आठ अक्तूबर तक निर्माण हटाने का निर्देश दिया था। इसके बाद आठ अक्तूबर को फुलवापुर, करमा और परसा में कई मकान-दुकान ध्वस्त किए गए। इससे मसकनवां बाजार के व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। व्यापारियों ने संयुक्त जांच कराने के साथ ही प्रभावित लोगों के लिए वैकल्पिक आवास और पुनर्वास की व्यवस्था करने की मांग उठाई। ज्ञापन देने वालों में हमिद अली राइनी सहित अन्य व्यापारी शामिल रहे। जिलाधिकारी ने जांच कराने और उचित कदम उठाने का भरोसा दिया है।

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