{"_id":"6ae9ac06192f5abfa90d0df0","slug":"video-disabled-people-get-platform-for-self-reliance-at-diwali-fair-in-gonda-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोंडा में दिवाली मेले में दिव्यांगों को मिला आत्मनिर्भरता का मंच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोंडा में प्रकाश मैरिज हॉल, पंतनगर में दो दिवसीय मंडलीय जिला स्तरीय दिवाली मेले का आयोजन हुआ। इसमें दिव्यांगजनों ने अपने हाथों से तैयार उत्पादों के स्टॉल लगाए। जिलाधिकारी ने स्टॉलों का अवलोकन कर उनका उत्साह बढ़ाया। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी माधवी पांडेय ने बताया कि मेले का उद्देश्य दिव्यांगजनों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना है। इसका लक्ष्य उन्हें सहायक उपकरणों का लाभ देना और जागरूक करना भी है। छपिया ब्लॉक की प्रियंका गौतम बुद्ध शिक्षण संस्थान से जुड़कर अगरबत्ती बनाती हैं। उन्हें इस काम के लिए खाते के माध्यम से 10 हजार रुपये मिलते हैं, जिससे वह आत्मनिर्भर हैं। कटरा बाजार के सुरेंद्र कुमार मिश्र फूलबत्ती बनाकर परिवार की आजीविका चला रहे हैं। बलरामपुर के सहजाद अपने पिता अब्दुल कलाम की परंपरागत मिट्टी के दीये बनाने की कला को आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रदर्शनी ने दिव्यांगजनों के हुनर और आत्मनिर्भर बनने के प्रयासों को एक मंच दिया।

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