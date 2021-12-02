Gonda News: दिलीप बने शिक्षक संघ के अध्यक्ष, बाबूलाल मंत्री

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करनैलगंज। उत्तर प्रदेशीय पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ की ब्लॉक इकाई का अधिवेशन एवं निर्वाचन मंगलवार को पंचायत सचिवालय लालेमऊ में हुआ। सभी पदों पर एकल नामांकन होने के कारण पदाधिकारियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। दिलीप सिंह राठौर को अध्यक्ष चुना गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिनेश सिंह ने की। मुख्य अतिथि प्रांतीय कोषाध्यक्ष सुरेश कुमार सिंह रहे। निर्वाचन प्रक्रिया पर्यवेक्षक श्याम नारायण चतुर्वेदी और गिरजा शंकर पांडेय की देखरेख में संपन्न हुई। बाबूलाल यादव मंत्री, सोमेश सिंह कोषाध्यक्ष, सालिक राम वर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष और विजय नारायण मिश्र, आशा पाल व इकबाल उपाध्यक्ष चुने गए। दिवाकर भारती व अनुराधा सिंह संयुक्त मंत्री, ईश्वरचंद्र यादव संगठन मंत्री, संदीप गुप्त लेखाकार, पंकज कुमार आय-व्यय निरीक्षक, अमित गुप्त मीडिया प्रभारी, मदन मोहन सिंह प्रचार मंत्री और उबैश अंसारी कार्यालय प्रभारी निर्वाचित हुए। अधिवेशन में वीर विक्रम सिंह, राजेश शुक्ल, संतोष पांडेय, अशोक पांडेय सहित सैकड़ों शिक्षक मौजूद रहे। (संवाद)