Gonda News: हादसों में मां-बेटे व दो अन्य घायल

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करनैलगंज-परसपुर मार्ग पर गोनई गोसाईंपुरवा के पास मंगलवार सुबह डंपर की टक्कर से बाइक सवार जानकी देवी और उनका बेटा विवेक कुमार घायल हो गए। दोनों पांडेपुरवा बबुरास से बाजार जा रहे थे।स्थानीय अधिवक्ता वीरेंद्र विक्रम तिवारी और भीम गोस्वामी ने उन्हें सीएचसी पहुंचाने में मदद की। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। सीओ आनंद राय ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के जरिये डंपर की तलाश की जा रही है।उधर, नवाबगंज क्षेत्र में हादसों में सुशील कुमार और अरविंद घायल हो गए। इस्माइलपुर के पास सोमवार शाम ऑटो की टक्कर से बाइक सवार सुशील कुमार घायल हो गए। उन्हें अयोध्या के श्रीराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंगलवार शाम दुर्गागंज माझा के पास बाइक की टक्कर से पैदल जा रहे हमीरपुर निवासी अरविंद घायल हो गए। सीएचसी नवाबगंज में उनका इलाज कराया गया। सीओ डॉ. यूपी सिंह ने बताया कि दोनों घायलों का उपचार चल रहा है। (संवाद)