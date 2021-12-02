फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Mother, son, and two others injured in accidents

Gonda News: हादसों में मां-बेटे व दो अन्य घायल

Wed, 04 Nov 2026 12:23 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Wed, 04 Nov 2026 12:23 AM IST
विज्ञापन
Mother, son, and two others injured in accidents
करनैलगंज/नवाबगंज। सड़क हादसों में मां-बेटे समेत चार लोग घायल हो गए। इनमें मां-बेटे को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।
विज्ञापन

करनैलगंज-परसपुर मार्ग पर गोनई गोसाईंपुरवा के पास मंगलवार सुबह डंपर की टक्कर से बाइक सवार जानकी देवी और उनका बेटा विवेक कुमार घायल हो गए। दोनों पांडेपुरवा बबुरास से बाजार जा रहे थे।
स्थानीय अधिवक्ता वीरेंद्र विक्रम तिवारी और भीम गोस्वामी ने उन्हें सीएचसी पहुंचाने में मदद की। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। सीओ आनंद राय ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के जरिये डंपर की तलाश की जा रही है।
विज्ञापन

उधर, नवाबगंज क्षेत्र में हादसों में सुशील कुमार और अरविंद घायल हो गए। इस्माइलपुर के पास सोमवार शाम ऑटो की टक्कर से बाइक सवार सुशील कुमार घायल हो गए। उन्हें अयोध्या के श्रीराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंगलवार शाम दुर्गागंज माझा के पास बाइक की टक्कर से पैदल जा रहे हमीरपुर निवासी अरविंद घायल हो गए। सीएचसी नवाबगंज में उनका इलाज कराया गया। सीओ डॉ. यूपी सिंह ने बताया कि दोनों घायलों का उपचार चल रहा है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed