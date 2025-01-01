Gonda News: पुराने सरयू पुल पर वाहनों की आवाजाही बंद

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कटरा शिवदयालगंज तिराहे से पुराने सरयू पुल और नए घाट की ओर वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया है। अब अयोध्या जाने वाले छोटे-बड़े वाहनों को लोलपुर फोरलेन हाईवे से भेजा जा रहा है। थानाध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने बताया कि दीपोत्सव में लाखों श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए कटरा शिवदयालगंज तिराहे पर बैरियर लगाकर वाहनों का रास्ता बदला गया है। सुरक्षा के मद्देनजर चेकिंग पॉइंट भी बनाए जाएंगे, जहां वाहनों की जांच होगी। पुलिसकर्मियों को यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।सीओ तरबगंज उमेश्वर प्रभात सिंह ने बताया कि कटरा तिराहे से पुराने सरयू पुल के रास्ते अयोध्या जाने वाले वाहनों को रोका जा रहा है। दुर्गागंज तक जाने वाले वाहनों को पुल की ओर जाने की अनुमति है। दीपोत्सव के बाद पुराने सरयू पुल से आवागमन शुरू कराया जाएगा। रूट डायवर्जन दीपोत्सव की रात तक लागू रहेगा।