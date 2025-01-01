फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Vehicle movement on the old Saryu bridge has been stopped.

Gonda News: पुराने सरयू पुल पर वाहनों की आवाजाही बंद

Wed, 04 Nov 2026 12:24 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Wed, 04 Nov 2026 12:24 AM IST
विज्ञापन
Vehicle movement on the old Saryu bridge has been stopped.
 कटरा ​शिवदयालगंज में अयोध्या मार्ग पर रोका गया बड़े वाहनों का प्रवेश। - संवाद
नवाबगंज/टिकरी। अयोध्या में सात नवंबर को आयोजित होने वाले दीपोत्सव और सरयू पुल पर आतिशबाजी के मद्देनजर गोंडा जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। सोमवार शाम से ही रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया है।
विज्ञापन

कटरा शिवदयालगंज तिराहे से पुराने सरयू पुल और नए घाट की ओर वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया है। अब अयोध्या जाने वाले छोटे-बड़े वाहनों को लोलपुर फोरलेन हाईवे से भेजा जा रहा है। थानाध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने बताया कि दीपोत्सव में लाखों श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए कटरा शिवदयालगंज तिराहे पर बैरियर लगाकर वाहनों का रास्ता बदला गया है। सुरक्षा के मद्देनजर चेकिंग पॉइंट भी बनाए जाएंगे, जहां वाहनों की जांच होगी। पुलिसकर्मियों को यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन

सीओ तरबगंज उमेश्वर प्रभात सिंह ने बताया कि कटरा तिराहे से पुराने सरयू पुल के रास्ते अयोध्या जाने वाले वाहनों को रोका जा रहा है। दुर्गागंज तक जाने वाले वाहनों को पुल की ओर जाने की अनुमति है। दीपोत्सव के बाद पुराने सरयू पुल से आवागमन शुरू कराया जाएगा। रूट डायवर्जन दीपोत्सव की रात तक लागू रहेगा।

 कटरा शिवदयालगंज में अयोध्या मार्ग पर रोका गया बड़े वाहनों का प्रवेश। - संवाद

 कटरा शिवदयालगंज में अयोध्या मार्ग पर रोका गया बड़े वाहनों का प्रवेश। - संवाद

 कटरा शिवदयालगंज में अयोध्या मार्ग पर रोका गया बड़े वाहनों का प्रवेश। - संवाद

 कटरा शिवदयालगंज में अयोध्या मार्ग पर रोका गया बड़े वाहनों का प्रवेश। - संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed