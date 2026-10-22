VIDEO: दो बाइकों की टक्कर में घायल किशोर की मौत, इलाज के दौरान तोड़ा दम

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कासिमाबाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि दुर्घटना में घायल किशोर की मौत की सूचना मिली है। शव मोर्चरी हाउस में रखा गया है। परिजनों की ओर से तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दो भाइयों में सबसे छोटा था गोविंद पूर्व ग्राम प्रधान शिवमुनि राजभर ने बताया कि गोविंद दो भाइयों में सबसे छोटा था। उसका बड़ा भाई अरविंद राजभर विदेश में रहता है, जबकि उसकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। किशोर की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

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