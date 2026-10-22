गाजीपुर: बक्सर ने पटना को लगातार दो सेट में हराकर जीती वॉलीबॉल ट्रॉफी

फाइनल में बक्सर का दबदबा

खिताबी मुकाबला बक्सर और पटना के बीच खेला गया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने जीत के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। शुरुआत से ही मुकाबला रोमांचक रहा। बक्सर के खिलाड़ियों ने बेहतर तालमेल और दमदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहला सेट 15-12 से अपने नाम किया। दूसरे सेट में भी बक्सर ने बढ़त बनाए रखी और 15-13 से जीत दर्ज कर प्रतियोगिता की ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया।



आयोजक मंडल के सदस्य चंदन सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया। मुकाबले देखने पहुंचे खेलप्रेमियों ने भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया।



इससे पूर्व मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद डॉ. संगीता बलवंत ने फीता काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। आयोजन में चंदन सिंह, अंकित सिंह, रुद्र सिंह, लालू यादव, निखिल सिंह और सुंदरम समेत अन्य लोग मौजूद रहे।