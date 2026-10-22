गाजीपुर: दो बाइकों की टक्कर में घायल किशोर की मौत, इलाज के दौरान तोड़ा दम

गाजीपुर के कासिमाबाद कोतवाली क्षेत्र के धरवार कला में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन के पास बुधवार देर शाम दो बाइकों की टक्कर में घायल 17 वर्षीय गोविंद राजभर की मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस में रखवा दिया है।

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बरेसर थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव निवासी कपिल देव राजभर का छोटा पुत्र गोविंद बुधवार देर शाम बाइक से कासिमाबाद की ओर जा रहा था। पूर्व ग्राम प्रधान शिवमुनि राजभर के मुताबिक, धरवार कला के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर उसकी बाइक की दूसरी बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में गोविंद गंभीर रूप से घायल हो गया। विज्ञापन



ग्रामीण उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कासिमाबाद ले गए। वहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बरेसर थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव निवासी कपिल देव राजभर का छोटा पुत्र गोविंद बुधवार देर शाम बाइक से कासिमाबाद की ओर जा रहा था। पूर्व ग्राम प्रधान शिवमुनि राजभर के मुताबिक, धरवार कला के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर उसकी बाइक की दूसरी बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में गोविंद गंभीर रूप से घायल हो गया।ग्रामीण उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कासिमाबाद ले गए। वहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

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