फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   BA student bitten by snake after entering shed where fodder stored she died in hospital at ghazipur

गाजीपुर: भूसा निकालने गई बीए की छात्रा को सांप ने डसा, इलाज के दौरान अस्पताल में हुई मौत; परिवार में कोहराम

Thu, 22 Oct 2026 02:13 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर। Published by: Pragati Chand Updated Thu, 22 Oct 2026 02:13 PM IST
सार

गाजीपुर में भूसा घर में भूसा निकालने के लिए गई छात्रा को सांप ने डस लिया। आनन-फानन परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई। 

विज्ञापन
BA student bitten by snake after entering shed where fodder stored she died in hospital at ghazipur
मृतका की फाइल फोटो व घर के बाहर रोती-बिलखती महिलाएं - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

गाजीपुर जिले के कासिमाबाद कोतवाली क्षेत्र के धरवार कला गांव में बुधवार की देर शाम पशुओं के लिए भूसा निकालने गई बीए की छात्रा सपना राजभर (18) को सांप ने ने डस लिया। परिजन उसे उपचार के लिए मऊ स्थित फातिमा अस्पताल ले गए, जहां देर रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बेटी की मौत से परिवार में कोहराम मच गया।

विज्ञापन


क्या है पूरा मामला 
धरवार कला गांव निवासी जीतन राजभर ने बताया कि उनकी पुत्री सपना बुधवार की देर शाम पशुओं के लिए भूसा निकालने भूसा घर में गई थी। इसी दौरान सर्प ने उसे डस लिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन आनन-फानन उसे लेकर मऊ स्थित फातिमा अस्पताल पहुंचे। हालांकि, उपचार के दौरान देर रात उसने दम तोड़ दिया।
विज्ञापन


सपना बीए की छात्रा थी और तीन भाइयों की सबसे छोटी बहन थी। उसकी असामयिक मौत से परिवार में मातम छा गया। इस संबंध में कासिमाबाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सर्पदंश से युवती की मौत हुई है। परिजनों की तहरीर पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed