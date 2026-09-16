{"_id":"6aaabacaefe99a14eb0539cd","slug":"video-two-workers-critically-injured-after-oxygen-cylinder-explodes-both-suffer-severe-leg-injuries-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से दो मजदूर गंभीर, दोनों के पैर बुरी तरह जख्मी; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गाजीपुर के महाराजगंज क्षेत्र में रेलवे लाइन की पटरियों के पास निर्माण कार्य के दौरान बुधवार शाम कमर्शियल ऑक्सीजन गैस सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गया। हादसे में दो मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों के पैर बुरी तरह जख्मी हुए हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है।

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