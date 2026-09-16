फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Two workers critically injured after oxygen cylinder explodes both suffer severe leg injuries

ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से दो मजदूर गंभीर, दोनों के पैर बुरी तरह जख्मी; VIDEO

Wed, 16 Sep 2026 09:20 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Wed, 16 Sep 2026 09:20 PM IST
Two workers critically injured after oxygen cylinder explodes both suffer severe leg injuries
गाजीपुर के महाराजगंज क्षेत्र में रेलवे लाइन की पटरियों के पास निर्माण कार्य के दौरान बुधवार शाम कमर्शियल ऑक्सीजन गैस सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गया। हादसे में दो मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों के पैर बुरी तरह जख्मी हुए हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

भिवानी: जिला स्तरीय पर्यावरण प्रश्नोत्तरी में राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल प्रथम

Bhiwani: Government Model Sanskriti School secures first place in district-level environmental quiz.
Bhiwani
16 Sep 2026

भिवानी के वैश्य महाविद्यालय में हुआ सांस्कृतिक अभ्यास केंद्र का उद्घाटन

Cultural Training Centre inaugurated at Vaish College, Bhiwani.
Bhiwani
16 Sep 2026

सोनीपत: दुष्यंत चौटाला ने बूथ कार्यकर्ताओं से की चर्चा, संगठन मजबूत करने को नए वोट बनवाने पर जोर

Sonipat: Dushyant Chautala held discussions with booth-level workers; emphasized getting new voters registered to strengthen the organization.
Sonipat
16 Sep 2026

सिरमौर: ददाहू बाजार में स्कूल टाइम पर नहीं होगी वाहनों की लोडिंग-अनलोडिंग

dadahu market loading unloading ban during school hours
Sirmour
16 Sep 2026

हमीरपुर: दो हजार से अधिक के यूपीआई भुगतान पर एमडीआर, व्यापारियों में निराशा

Hamirpur: MDR on UPI payments exceeding ₹2,000; traders disappointed.
Hamirpur (Himachal)
16 Sep 2026
विज्ञापन

कानपुर: एसपी आवास के ठीक सामने धंसा डॉट नाला, 20 दिनों से मंडरा रहा हादसे का खतरा

Kanpur Dot Nala Collapses Right Opposite SPs Residence Risk of Accident Looms for 20 Days
Kanpur
16 Sep 2026

प्रतापगढ़ -मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

Pratapgarh – Congress protests against corruption at the medical college.
Pratapgarh
16 Sep 2026
विज्ञापन

प्रतापगढ़- शादी से नाराज पूर्व प्रेमी ने वायरल की आपत्तिजनक तस्वीर, आहत युवती ने दी जान, युवक ने भी की खुदकुशी

Pratapgarh: Ex-lover, upset over her marriage, circulated an objectionable photo; distressed young woman took her own life, and the man also committed suicide.
Pratapgarh
16 Sep 2026

जीरा में बिजली संकट को लेकर शिअद (बादल) ने दिया धरना

SAD (Badal) stages protest over power crisis in Zira.
Chandigarh-Punjab
16 Sep 2026

पीलीभीत: यूसीसी पर प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख बोले- नए कानून में सभी वर्गों का हितों का ध्यान

Minister-in-charge Baldev Singh Aulakh on UCC
Pilibhit
16 Sep 2026

VIDEO: दसवीं की छात्रा लापता, परिजनों ने पुलिस से लगाई तलाश की गुहार

10th class girl student missing from agra malpura
Agra
16 Sep 2026

दस सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम प्रधानों ने खिर्सू बीडीओ कार्यालय में की तालाबंदी

Village heads locked down the Khirsu BDO office over a ten-point list of demands
Pauri
16 Sep 2026

श्रीनगर में स्टाइपेंड की मांग को लेकर पैरामेडिकल इंटर्न छात्रों का धरना

Paramedical interns stage a sit-in in Srinagar demanding a stipend.
Pauri
16 Sep 2026

कानपुर: कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन के नीचे जीटी रोड पर फल विक्रताओं ने किया अतिक्रमण

Kanpur Fruit vendors encroach upon GT Road beneath Kalyanpur Metro Station
Kanpur
16 Sep 2026

Video: लखनऊ में आरक्षण के मुद्दे पर विधानसभा मार्च

Video: लखनऊ में आरक्षण के मुद्दे पर विधानसभा मार्च
Lucknow
16 Sep 2026

मेरठ सेंट्रल मार्केट में जेसीबी पड़ी छोटी तो बुलाई गई पोर्कलेन मशीन, जी+3 बिल्डिंग का हिस्सा तोड़ा

JCB Falls Short, Poklane Machine Used to Demolish Part of G+3 Building in Meerut
Meerut
16 Sep 2026

मेरठ: एकटक निहारता रहा शिवम..., सेंट्रल मार्केट में छह अवैध निर्माणों पर चला प्रशासन का बुलडोजर,

Shivam Watches Silently as Six Structures Are Demolished in Meerut’s Central Market
Meerut
16 Sep 2026

हमीरपुर: डिपो होल्डरों को नई ई-पॉस मशीनों के संचालन का प्रशिक्षण

hamirpur depot holders trained to operate new e pos machines
Hamirpur (Himachal)
16 Sep 2026

कानपुर: जीटी रोड हाईवे की लेन पर महीनों से खड़ी खराब जेसीबी हटवाई

Kanpur Broken down JCB parked for months on GT Road highway lane removed
Kanpur
16 Sep 2026

कानपुर: नगर निगम के अभियान को पलीता लगा रहे शहरवासी, डस्टबिन के बजाय प्रतीक्षालय में फैला रहे गंदगी

Kanpur residents undermining Nagar Nigam initiative littering the waiting area instead of using dustbin
Kanpur
16 Sep 2026

कोटकपूरा में बिजली की कमी को लेकर अकाली दल का एसडीएम कार्यालय के बाहर रोष धरना

Akali Dal stages protest outside SDM office in Kotkapura over power shortage.
Chandigarh-Punjab
16 Sep 2026

सोलन: परवाणू-शिमला फोरलेन पर चक्कीमोड़ में नए सिरे से बनेगा सुरक्षा डिजाइन, 126 मीटर पीछे से पहाड़ रोकने की तैयारी

parwanoo shimla fourlane chakki mod new safety design 126 meters behind
Solan
16 Sep 2026

कानपुर: महाराजपुर विधानसभा में पांच साल से जर्जर है द्विवेदी नगर पुलिया

Kanpur Dwivedi Nagar Culvert in Maharajpur Constituency Dilapidated for Five Years
Kanpur
16 Sep 2026

VIDEO: राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या में बढ़ा नामचीन हस्तियों का निवेश, अमिताभ बच्चन बनाएंगे 20 कमरों की धर्मशाला

VIDEO: राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या में बढ़ा नामचीन हस्तियों का निवेश, अमिताभ बच्चन बनाएंगे 20 कमरों की धर्मशाला
Ayodhya
16 Sep 2026

VIDEO: बाराबंकी में चंद्रशेखर पर हुए हमले की हो उच्चस्तरीय जांच, कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

VIDEO: बाराबंकी में चंद्रशेखर पर हुए हमले की हो उच्चस्तरीय जांच, कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन
Ambedkar Nagar
16 Sep 2026

VIDEO: जलभराव ने बदली बच्चों की राह, तीन किमी दूर पढ़ने जाते हैं नौनिहाल

VIDEO: जलभराव ने बदली बच्चों की राह, तीन किमी दूर पढ़ने जाते हैं नौनिहाल
Ambedkar Nagar
16 Sep 2026

रेंजर्स ग्राउंड में मनाया गया युवा संकल्प दिवस, सीएम धामी और महेंद्र भट्ट रहे मौजूद

Yuva Sankalp Diwas celebrated at Rangers Ground CM Dhami and Mahendra Bhatt were present Dehradun
Dehradun
16 Sep 2026

वीडियो: हिट एंड रन केस में आरोपी कल्याण बैंसला को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा, गुरुग्राम कोर्ट में हुई पेशी

Gurugram hit-and-run case: Accused Kalyan Bainsla remanded to two days of police custody.
Gurugram
16 Sep 2026

होशियारपुर में भाजपा-बसपा कार्यकर्ता भिड़े

BJP and BSP workers clash in Hoshiarpur former minister Vijay Sampla
Chandigarh-Punjab
16 Sep 2026

नोटा पर सबसे ज्यादा वोट पड़े तो सभी उम्मीदवार निरस्त हों

If the highest number of votes are cast for NOTA, all candidates should be disqualified.
Gorakhpur
16 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed