लोलार्क षष्ठी: गोद भरने की आस में भदैनी की सड़कों पर कटी रात, 3 किमी लंबी लाइन; डुबकी लगाएंगे 10 राज्यों लोग

अघोरपीठ पर भी लगा श्रद्धालुओं का तांता

लोलार्क षष्ठी पर रविंद्रपुरी स्थित क्रीं कुंड पर भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। स्नान और दर्शन-पूजन के लिए दूर-दराज से पहुंचे भक्तों की मौजूदगी से पूरा परिसर खचाखच भर गया। बाबा कीनाराम के जन्मोत्सव (कीनाराम षष्ठी) के उपलक्ष्य में बृहस्पतिवार को क्रीं कुंड में विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन तय है। सुबह परिसर में श्रमदान और स्वच्छता अभियान के बाद आरती संपन्न की जाएगी।



सुबह 8 बजे क्रीं कुंड के पीठाधीश्वर बाबा सिद्धार्थ गौतम राम सभी अघोरेश्वर संतों की समाधियों का विधिवत पूजन करेंगे। शाम को विचार गोष्ठी का मंच सजेगा। रात में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी। पड़ाव स्थित अवधूत भगवान राम कुष्ठ सेवा आश्रम में सर्वेश्वरी समूह के तत्वावधान में सुबह सेवा कार्य और श्रमदान किया जाएगा। इसके उपरांत अघोराचार्य बाबा कीनाराम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर आरती, सफलयोनि पाठ और महाप्रसाद वितरण का क्रम चलेगा।