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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Two-hour traffic jam at Faridha railway crossing, VIDEO

फरीदहा रेलवे क्रॉसिंग पर दो घंटे तक लगा जाम, VIDEO

Sat, 24 Oct 2026 10:54 PM IST
सुभाष गुप्ता
Subhash Gupta सुभाष गुप्ता
Updated Sat, 24 Oct 2026 10:54 PM IST
Two-hour traffic jam at Faridha railway crossing, VIDEO
खानपुर क्षेत्र के फरीदहा हाल्ट स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर शनिवार को करीब दो घंटे तक जाम लगा रहा। इससे राहगीरों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम के कारण कई लोगों को दूसरे रास्तों से होकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ा।
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