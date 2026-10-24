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फरीदहा रेलवे क्रॉसिंग पर दो घंटे तक लगा जाम, VIDEO

सुभाष गुप्ता

Updated Sat, 24 Oct 2026 10:54 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 10:54 PM IST







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खानपुर क्षेत्र के फरीदहा हाल्ट स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर शनिवार को करीब दो घंटे तक जाम लगा रहा। इससे राहगीरों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम के कारण कई लोगों को दूसरे रास्तों से होकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ा। ... और पढ़ें

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