Ghazipur News: पीईटी आज से, 19 केंद्रों पर तीन दिन में 50,112 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

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इस तरह प्रतिदिन 16,704 और तीन दिनों में कुल 50,112 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा को नकलविहीन और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) वेद सिंह चौहान ने बताया कि पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक आयोजित होगी।इसको शांतिपूर्ण और नकलविहीन संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों पर जोनल, स्टेटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। प्रशासन ने परीक्षा को नियमानुसार संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की हैं। इसके साथ ही सुरक्षा और नकलविहीन परीक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।