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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   PET begins today; 50,112 candidates to take the exam across 19 centres over three days.

Ghazipur News: पीईटी आज से, 19 केंद्रों पर तीन दिन में 50,112 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

Sat, 24 Oct 2026 11:43 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:43 PM IST
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PET begins today; 50,112 candidates to take the exam across 19 centres over three days.
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) जिले में 25 और 30 अक्तूबर के साथ एक नवंबर को होगी। प्रत्येक दिन दो पालियों में 19 केंद्रों पर होने वाली इस परीक्षा में हर पाली में 8352 अभ्यर्थी शामिल होंगे।
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इस तरह प्रतिदिन 16,704 और तीन दिनों में कुल 50,112 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा को नकलविहीन और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
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अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) वेद सिंह चौहान ने बताया कि पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक आयोजित होगी।
इसको शांतिपूर्ण और नकलविहीन संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों पर जोनल, स्टेटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। प्रशासन ने परीक्षा को नियमानुसार संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की हैं। इसके साथ ही सुरक्षा और नकलविहीन परीक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
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