{"_id":"6ab3f39a10cf0cd0e705bbe3","slug":"video-temporary-encroachment-removed-from-access-path-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"चकमार्ग से हटाया अस्थायी अतिक्रमण, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजस्व विभाग और पुलिस की टीम ने बुधवार को करूई गांव में चकमार्ग की भूमि से अस्थायी अतिक्रमण हटवा दिया। राजस्व निरीक्षक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर मौके का निरीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई की गई। करूई में चकमार्ग से अतिक्रमण हटाने के साथ जलालाबाद-करूई रास्ते से जुड़ा विवाद भी मौके पर निस्तारित कराया गया। वहीं, शिवपुर गांव में दीवार को लेकर चल रहे विवाद का भी राजस्व और पुलिस टीम की मौजूदगी में समाधान कराया गया। कार्रवाई के दौरान लेखपाल आशुतोष पांडेय, अमरजीत, राकेश यादव और सौरभ सिंह मौजूद रहे।

... और पढ़ें