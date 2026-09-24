Ghazipur News: स्कूल से घर लौट रहे छात्र से मारपीट, तीन नामजद
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:32 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:32 AM IST
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गंगौली/कासिमाबाद। क्षेत्र के उचौरी गांव में स्कूल से घर लौट रहे छात्र से रास्ते में मारपीट करने और चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित ओमप्रकाश चौहान की तहरीर पर पुलिस ने तीन नामजद युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कासिमाबाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि ओमप्रकाश ने तहरीर में आरोप लगाया है कि 22 सितंबर को स्कूल से घर लौटते समय गांव के ही अरुण चौहान, दिव्यांशु चौहान और अर्जुन चौहान ने उसे घेर लिया। आरोप है कि तीनों ने फाइटर से मारपीट की और चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। मारपीट में उसके चेहरे पर चोटें आई हैं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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कासिमाबाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि ओमप्रकाश ने तहरीर में आरोप लगाया है कि 22 सितंबर को स्कूल से घर लौटते समय गांव के ही अरुण चौहान, दिव्यांशु चौहान और अर्जुन चौहान ने उसे घेर लिया। आरोप है कि तीनों ने फाइटर से मारपीट की और चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। मारपीट में उसके चेहरे पर चोटें आई हैं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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