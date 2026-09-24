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Ghazipur News: पिकअप से कुचलकर बाइक सवार युवक की मौत, चालक पर प्राथमिकी

Thu, 24 Sep 2026 01:18 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:18 AM IST
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Motorcyclist killed after being run over by pickup truck; FIR registered against driver
शहर कोतवाली क्षेत्र के रजागंज पुलिस चौकी के पास हुए सड़क हादसे की खबर में....मृतक सोनू यादव-फाइ
सुहवल। कोतवाली क्षेत्र के रजागंज पुलिस चौकी के सामने मंगलवार की रात तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप से कुचलकर बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सुहवल पुलिस ने घेराबंदी करके पिकअप तो पकड़ लिया, लेकिन चालक भाग गया। चाचा की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात पिकअप चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्जकर छानबीन शुरू कर दी। कोतवाल प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि फूलपुर निवासी सुरेश यादव ने तहरीर देकर जानकारी दी कि भतीजा सोनू यादव (24) रात करीब 11 बजे बाइक से शहर की ओर जा रहा था। रजागंज पुलिस चौकी के सामने नगर क्षेत्र की ओर से तेज रफ्तार आ रहे पिकअप ने सामने से पिकअप में टक्कर मार दी।
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हादसे में सोनू यादव बाइक सहित सड़क पर गिर पड़ा। इधर, पिकअप का पहिया सोनू के सिर को कुचलते हुए आगे बढ़ गया। दुर्घटना में सोनू की मौके पर ही मौत हो गई। सुहवल पुलिस ने थाने के सामने घेराबंदी करके पिकअप को पकड़ लिया। जबकि चालक भाग गया। कोतवाल प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि मृतक के चाचा सुरेश यादव की तहरीर पर अज्ञात पिकअप चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पिकअप को कब्जे में लेकर चालक को चिह्नित करने में पुलिस जुटी है।
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शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
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