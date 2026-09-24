Ghazipur News: 20 साल पुराने कब्जे पर चला बुलडोजर

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कब्जे को लेकर काश्तकारों ने न्यायालय की शरण ली थी। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने भूमि को कब्जा मुक्त कराकर मूल काश्तकारों को सौंपने का आदेश दिया था। जिलाधिकारी की ओर से भी पूर्व में कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन जमीन खाली नहीं की गई। उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेश के क्रम में बुधवार को राजस्व टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और कार्रवाई पूरी कराई। भूमि की पैमाइश और निशानदेही के बाद उसे मूल काश्तकारों के सुपुर्द कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार जितेंद्र कुमार पंचम, कानूनगो रामराज, नसीमुल्लाह, लेखपाल रमेश कुमार सोनकर, रविंद्र, अंगद सिंह यादव, ग्राम प्रधान ओमप्रकाश यादव आदि मौजूद रहे।

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जमानिया। सब्बलपुर कलां गांव में बुधवार को प्रशासन ने करीब दो दशक पुराने अवैध कब्जे को हटाकर लगभग पांच मंडा भूमि मूल काश्तकारों को सौंप दी। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के निर्देश पर राजस्व टीम पुलिस बल और बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची। प्रशासनिक अमले को देखकर कब्जाधारकों ने स्वयं ही टीनशेड और कच्चे निर्माण हटाने शुरू कर दिए। इसके बाद राजस्व कर्मियों ने भूमि की पैमाइश और निशानदेही कराकर काश्तकारों को कब्जा दिलाया। तहसीलदार जितेंद्र कुमार ने बताया कि सब्बलपुर कलां गांव निवासी बीरबल यादव पर त्रिलोकीनाथ उपाध्याय, सत्यप्रकाश, अखिलेश और बृजेश उपाध्याय की करीब पांच मंडा भूमि पर कच्चा निर्माण और टीनशेड डालकर लगभग 20 वर्षों से कब्जा करने का आरोप था।