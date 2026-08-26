{"_id":"6a8f09cf6d3a7000240b2544","slug":"video-sensation-in-ghazipur-after-bodies-two-young-brothers-found-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"गाजीपुर में दो मासूम भाइयों की लाश मिलने से हड़कंप, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गाजीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के जमीन संदल ग्राम सभा के मौजा बहलाइचा रजहटी में बुधवार को दो सगे भाइयों के शव कमरे में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान 12 वर्षीय करन राजभर और 11 वर्षीय आर्यन राजभर के रूप में हुई है। दोनों बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। प्रारंभिक जानकारी में किसी भारी वस्तु से कुचलने के कारण मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी।

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