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गाजीपुर में दो मासूम भाइयों की लाश मिलने से हड़कंप, VIDEO

Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Wed, 26 Aug 2026 09:14 PM IST
Sensation in Ghazipur after bodies two young brothers found
गाजीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के जमीन संदल ग्राम सभा के मौजा बहलाइचा रजहटी में बुधवार को दो सगे भाइयों के शव कमरे में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान 12 वर्षीय करन राजभर और 11 वर्षीय आर्यन राजभर के रूप में हुई है। दोनों बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। प्रारंभिक जानकारी में किसी भारी वस्तु से कुचलने के कारण मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी।
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