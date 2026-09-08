गाजीपुर में दर्दनाक हादसा, दो लोगों की मौत के बाद ग्रामीणों ने किया चक्काजाम

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गाजीपुर जिले के कासिमाबाद-मुहम्मदाबाद मार्ग पर कादीपुर चट्टी के पास सोमवार रात दो बाइकों की आमने-सामने हुई टक्कर में दो युवकों की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने रात करीब साढ़े नौ बजे मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। सड़क जाम की सूचना पर कासिमाबाद क्षेत्राधिकारी अनुभव राजर्षि और नोनहरा थानाध्यक्ष विवेक कुमार तिवारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि, मृतकों के परिजन मौके पर एसडीएम को बुलाने और मुआवजा दिलाने की मांग पर अड़ गए।

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