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अच्छे लाल बोले- समाज को अत्याचार के खिलाफ एकजुटता होना होगा;video
जिला पंचायत सभागार में शनिवार को अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा की तरफ से सार्वजनिक विश्वकर्मा पूजा समारोह आयोजित किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में विश्वकर्मा समाज के लोग मौजूद रहे। मुख्य अतिथि अच्छे लाल विश्वकर्मा ने कहा कि समाज को जुल्म और उत्पीड़न के खिलाफ मजबूती से एकजुट होना होगा। वर्तमान सरकार में विश्वकर्मा समाज की बहन-बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है। उपाध्यक्ष हरेंद्र विश्वकर्मा ने कहा कि देश व प्रदेश की मौजूदा शासन में विश्वकर्मा समाज में उत्पीड़न बढ़ा है। 2027 के चुनाव में समाज की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। समाजवादी पार्टी ने विश्वकर्मा समाज के न्याय की लड़ाई में सड़क से संसद तक लड़ता रहा है। इस मौके पर पूर्व सांसद जगदेव कुशवाहा, डॉ. वीरेंद्र विश्वकर्मा यादव, मुहम्मदाबाद विधायक मन्नू अंसारी, सदर विधायक जय किशन साहू जिलाध्यक्ष शशिकांत विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे।
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