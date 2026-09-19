{"_id":"6aaebe69d53109667d0ef5e9","slug":"video-cash-and-jewelry-stolen-in-ghazipur-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"गाजीपुर में नकदी समेत आभूषण चोरी, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कासिमाबाद कोतवाली क्षेत्र के सिदउत्त में शुक्रवार की रात चोरों ने एक घर की खिड़की तोड़कर लाखों रुपये के आभूषण व नकदी पार कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।कासिमाबाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सिदउत्त की प्रिया चौहान नेे तहरीर देकर बताया कि बीते 18 सितंबर की रात परिवार भोजन करके सो गया था। अगले दिन शनिवार को भोर में करीब पांच बजे जब वह पूजा के लिए उठी तो घर का सामान बिखरा मिला। पीछे की खिड़की टूटी मिली और बक्से व अलमारी से सोने-चांदी के आभूषण व नकदी गायब थे। नथिया, पैजनी, मांगटीका, मंगलसूत्र, झुमका, हार, चार अंगूठियां, एक सिकड़ी, बिछिया, सोने की पेटी सहित चांदी की अंगूठी और करीब पांच हजार रुपये नकद गायब मिले।

... और पढ़ें