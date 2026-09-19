{"_id":"6aaebe60d087a2ef2809bb1f","slug":"video-outrage-erupts-over-dilapidated-road-and-high-mast-lights-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"बदहाल सड़क और हाईमास्ट लाइट को लेकर फूटा गुस्सा, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ब्लॉक के कुसौड़ा गांव में सड़क की बदहाल स्थिति व हाईमास्ट लाइट बंद होने को लेकर शनिवार को ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिली। पूर्व प्रधान संजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर संबंधित विभाग व अधिकारियों का ध्यान समस्या की ओर आकृष्ट कराया।ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव की सड़क पर जगह-जगह गड्ढे होने के कारण आवागमन में परेशानी हो रही है। नवरात्रि में प्राचीन कुशावलनाथ मंदिर पर दुर्गापूजा का पंडाल लगता है और उसी जगह सड़क पर बड़ा गड्ढा जलनिगम विभाग द्वारा करके छोड़ दिया गया है। जिससे निर्धारित स्थल तक दुर्गा मूर्ति और डीजे नहीं पहुंच पाएगा।

... और पढ़ें