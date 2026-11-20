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जंगीपुर में शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों पर छापामारी की। छापामारी की सूचना मिलते ही क्षेत्र में संचालित कई अस्पतालों और पैथोलॉजी सेंटरों के संचालक शटर गिराकर मौके से गायब हो गए।

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