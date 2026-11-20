1 of 10 गाजीपुर पहुंचीं पांच युवकों की लाशें। - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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बक्सर में हुए भीषण सड़क हादसे ने भतौरा गांव के चार परिवारों की खुशियां छीन लीं। किसी परिवार का बड़ा बेटा चला गया तो किसी घर का सबसे छोटा बेटा हमेशा के लिए बिछड़ गया। हादसे में जान गंवाने वाले युवकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। जिन घरों में शादी की तैयारियों और रोजमर्रा की जिंदगी की हलचल थी, वहां अब चीख-पुकार और मातम पसरा है।





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2 of 10 एंबुलेंस से पहुंची लाशें। - फोटो : संवाद

हादसे में जान गंवाने वाले संतोष ठाकुर और पप्पू ठाकुर के पुत्र आपस में चचेरे भाई थे। दोनों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दिव्यांशु तीन भाइयों में सबसे छोटा था। उसके पिता पप्पू ठाकुर गुजरात के वापी में एक निजी फैक्टरी में काम कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। मां सोनी देवी घर पर रहती हैं। वहीं बादल चार भाई-बहनों में सबसे बड़ा था। उसके पिता संतोष ठाकुर गांव में प्लंबर का काम करते थे और मां सुहासिनी देवी घर संभालती थीं।

3 of 10 उतरौली गांव में भीड़। - फोटो : संवाद

हादसे में जान गंवाने वाला अरबाज अली इंटर कॉलेज में 12वीं का छात्र था। तीन भाइयों में वह मंझला था। उसके पिता सोबराती और मां नजमा बानो का पहले ही निधन हो चुका था। वह अपनी सौतेली मां अरुनिशा के साथ रहकर पढ़ाई कर रहा था। परिवार का खर्च उसके बड़े भाई आजाद अली की गुजरात के कच्छ-भुज में एक निजी कंपनी की नौकरी से चलता था। बेटे की मौत की खबर से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

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4 of 10 लाश के पास मातम मनाते लोग। - फोटो : संवाद

वहीं, इरफान अंसारी छह भाई-बहनों में तीसरे नंबर पर था। वह गांव में अपनी मां सरजहां के साथ रहता था और आईटीआई की पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता कलामुद्दीन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 225वीं बटालियन में मिजोरम-असम क्षेत्र में तैनात हैं। एक साथ चार युवकों की मौत से भतौरा गांव में मातम पसरा है। घरों में परिजनों के विलाप से हर किसी की आंखें नम हैं।

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5 of 10 घर पर विलाप करतीं महिलाएं। - फोटो : संवाद