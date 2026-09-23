अवैध असलहा फैक्ट्री में नौ बने तमंचे और उपकरण बरामद, VIDEO

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गाजीपुर के जमानिया क्षेत्र में परित्यक्त सिंचाई विभाग के कमरे में अवैध असलहा तैयार किए जाने का पुलिस ने बुधवार को खुलासा किया है। पुलिस और स्वाट टीम बी की संयुक्त कार्रवाई में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर मौके से नौ चालू देशी तमंचे, पांच अधबने असलहे, कारतूस और असलहा बनाने के उपकरण बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा ने बताया कि कार्रवाई तकनीकी और मैनुअल सर्विलांस से मिली सूचना के आधार पर की गई।

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