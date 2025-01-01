Ghazipur News: जर्जर सिंचाई भवन में चल रही थी अवैध असलहा फैक्ट्री, तीन गिरफ्तार

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एसपी के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी बिहार और अन्य स्थानों से अवैध असलहा व उसका कच्चा माल लाकर यहां हथियारों का निर्माण और मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस और स्वाट टीम बी को लगाया गया था। 23 सितंबर को पाण्डेयपुर मोड़ के पास चेकिंग के दौरान मिली मुखबिर की सूचना पर पुलिया के बगल स्थित सिंचाई विभाग के भवन की घेराबंदी की गई। मौके से पन्ना लाल बिंद निवासी सोईलापुर भूतहिया ताड़, मनोज कुमार राय उर्फ चम्पी राय निवासी ताजपुर मांझा और सोनू बिंद निवासी सकरा को गिरफ्तार किया।एसपी के मुताबिक मौके से .315 बोर के नौ तमंचे, .315 बोर के तीन अधबने तमंचे, .12 बोर का एक अधबना तमंचा, .32 बोर का अधबना रिवाल्वर, पांच कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ। इसके अलावा अधबनी पिस्टल बॉडी, तमंचे की बॉडी व बट, नाल, ट्रिगर गार्ड, हैमर समेत असलहा बनाने के उपकरण और एक मोटरसाइकिल भी मिली। एसपी ने बताया कि मामले में थाना जमानिया में प्राथमिकी दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।