Ghazipur News: औद्योगिक कॉरिडोर में प्लॉट आवंटन की तैयारी, 97 फीसदी जमीन अधिग्रहित

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गाजीपुर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे प्रस्तावित औद्योगिक कॉरिडोर के विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ने लगी है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए आवश्यक भूमि का 97 प्रतिशत अधिग्रहण पूरा हो चुका है। प्लॉटों का लेआउट भी तैयार कर लिया गया है और अगले 10 से 15 दिनों में इसे पोर्टल पर आवंटन के लिए खोलने की संभावना है। यह जानकारी जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक लोकेंद्र कुमार ने दी। मुहम्मदाबाद क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे करीब 1024 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना है। परियोजना में सोनाड़ी सहित आसपास के चक मऊजा के करीब 13 गांव शामिल हैं। यूपीडा की ओर से परियोजना को विकसित किया जा रहा है। जीएम डीआईसी लोकेंद्र कुमार के अनुसार, औद्योगिक गलियारे से संबंधित प्लॉटिंग, लोकेशन और अन्य जरूरी जानकारी निवेशकों एवं औद्योगिक इकाइयों को उपलब्ध कराने में जिला उद्योग केंद्र सहयोग करेगा। औद्योगिक गलियारे का नियंत्रण यूपीडा के अंतर्गत रहेगा।सड़क के बाद बिजली-पानी की सुविधाएंयूपीडा की ओर से अब तक खरीदी गई करीब 1024 हेक्टेयर से अधिक भूमि में उद्यम स्थापना से पहले सड़क निर्माण की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए कार्ययोजना तैयार की गई है। सड़क निर्माण के बाद पावर हाउस, पेयजल समेत अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी।एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी से निवेश की उम्मीदहैदरिया से लखनऊ तक करीब 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारा विकसित करने की योजना है। जीएम डीआईसी लोकेंद्र कुमार ने बताया कि इसके विकसित होने से पूर्वांचल में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। पूर्ण विकास के बाद इसका लाभ गाजीपुर के साथ वाराणसी और आसपास के जिलों को भी मिलने की उम्मीद है।