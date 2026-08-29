विशेश्वरगंज में बनेगा एसपी सिटी का नया कार्यालय, हुआ भूमि पूजन; VIDEO

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शहर के बीचोंबीच पुलिस अधिकारियों के कार्यालय अब आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। कोतवाली क्षेत्र के विशेश्वरगंज में पुलिस अधीक्षक (नगर) और पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) कार्यालय के प्रस्तावित भवन का शुक्रवार को भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। नए भवन में पुलिसकर्मियों के लिए बेहतर कार्यस्थल के साथ फरियादियों के बैठने और जनसुनवाई की भी बेहतर व्यवस्था होगी।

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