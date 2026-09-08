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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   A separate list of pregnant women in flood-affected villages will be prepared, and they will be monitored.

Ghazipur News: बाढ़ प्रभावित गांवों में गर्भवती महिलाओं की बनेगी अलग सूची, होगी निगरानी

Tue, 08 Sep 2026 01:21 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:21 AM IST
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A separate list of pregnant women in flood-affected villages will be prepared, and they will be monitored.
जमानिया। बाढ़ प्रभावित गांवों में गर्भवती महिलाओं की अलग सूची तैयार कर लगातार निगरानी की जाएगी। सोमवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. रुद्रकांत सिंह की अध्यक्षता में हुई बर्थ वीकली रिपोर्ट की समीक्षा बैठक में उक्त निर्देश दिए। उन्होंने मातृ-शिशु स्वास्थ्य समेत स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति की समीक्षा की।
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इस दौरान कुपोषित बच्चों की पहचान कर नियमित फॉलोअप करने और क्षेत्र में संचालित अवैध निजी अस्पतालों, क्लीनिकों व पैथोलॉजी केंद्रों की सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा गया।
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डॉ. सिंह ने एएनएम से 10 बिंदुओं पर प्रगति रिपोर्ट मांगी। साथ ही पोर्टल पर लंबित डेटा तत्काल अपडेट करने और गर्भवती महिलाओं का पहली तिमाही में शत-प्रतिशत एएनसी पंजीकरण कराने के निर्देश दिए।
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बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं की निगरानी के साथ परामर्श और दवा वितरण का हिसाब रखने को कहा। बैठक में नियमित टीकाकरण, सितंबर तक टीटी, बीसीजी और एमआर टीकाकरण के लक्ष्य तथा आयुष्मान योजना के आशा-वार सत्यापन की भी समीक्षा हुई। संवाद
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