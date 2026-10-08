पूरी हुई मन्नत तो पहला दूध चढ़ाने पहुंचते हैं पशुपालक, VIDEO

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पशु बीमार हो जाए, दूध देना बंद कर दे या गर्भधारण न करे तो पशुपालक जमानिया क्षेत्र के जीवपुर स्थित नेवाजू बाबा के दरबार में मन्नत मांगते हैं। मन्नत पूरी होने और पशु के स्वस्थ होकर बच्चा देने के बाद उसका पहला दूध बाबा के चरणों में अर्पित करने की परंपरा यहां करीब 150 वर्ष से चली आ रही है। पशुओं के स्वास्थ्य और प्रजनन से जुड़ी इस अनूठी आस्था ने जीवपुर के नेवाजू बाबा धाम को पशुपालकों के प्रमुख आस्था केंद्र के रूप में पहचान दी है।

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