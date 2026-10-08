गाजीपुर: नीलगाय के बच्चे को निगलकर खेत में पड़ा था 12 फीट का अजगर, वन विभाग की टीम ने किया सुरक्षित रेस्क्यू

औड़िहार-सैदपुर क्षेत्र के फुलवारी कलां गांव में बृहस्पतिवार सुबह धान के खेत में करीब 12 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। अजगर नीलगाय के बच्चे को निगलने के बाद खेत में पड़ा था। धान की फसल देखने पहुंचे किसान रामबचन यादव की नजर विशालकाय अजगर पर पड़ी तो वह घबरा गए। शोर मचाते हुए किसान खेत से बाहर भागे। इसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।

विज्ञापन