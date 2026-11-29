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गाजीपुर। शहर के पुलिस लाइन स्थित इंडोर बैडमिंटन हॉल में रविवार को जिला स्तरीय युगल वेटरन बैडमिंटन चैंपियनशिप-2026 का फाइनल मुकाबला खेला गया। इसमें राजेश अग्रहरि और अरुण की जोड़ी ने रोमांचक मुकाबले में संतोष कुमार वर्मा और मेजर आनंद सिंह की जोड़ी को 23-21 और 22-20 से हराकर खिताब अपने नाम किया। जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष प्रहलाद राय ने बताया कि 28 और 29 नवंबर को आयोजित प्रतियोगिता में जिले के 50 वर्ष या उससे अधिक आयुवर्ग के 16 वेटरन खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। फाइनल मुकाबला राजेश अग्रहरि व अरुण की जोड़ी और संतोष कुमार वर्मा व मेजर आनंद सिंह की जोड़ी के बीच हुआ। दोनों सेट में कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन राजेश और अरुण ने लगातार दो सेट जीतकर चैंपियनशिप अपने नाम कर ली।

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