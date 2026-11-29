भांवरकोल पुलिस ने रविवार को वारंटी अभियुक्त घनश्याम राम को गिरफ्तार किया। न्यायालय से जारी वारंट के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई रानीपुर पखनपुरा गांव में की। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त को संबंधित न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार गाजीपुर भेज दिया गया।

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