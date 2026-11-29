सैदपुर कोतवाली क्षेत्र के महरूमपुर गांव के पास वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन पर शनिवार रात ट्रक और पिकअप की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप चालक नियाज अहमद (41) की मौत हो गई। वह मिर्जापुर जिले के चुनार से हरी सब्जी लेकर बिहार जा रहे थे। नियाज अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे और पिकअप चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते थे।

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