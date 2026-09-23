गैंग लीडर का सरकारी जमीन पर बना मकान ढहाया, VIDEO

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गाजीपुर के बहरियाबाद थाना क्षेत्र के पलिवार गांव में बुधवार को पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने गैंगस्टर एक्ट के गैंगलीडर चंद्रशेखर राम के सरकारी जमीन पर बने पक्के मकान को जेसीबी से ध्वस्त करा दिया। कार्रवाई उपजिलाधिकारी जखनिया के आदेश पर की गई। मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा।

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