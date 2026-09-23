40 मिनट में 6.5 एमएम बारिश, लोग हुए कूल-कूल; VIDEO

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शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में बुधवार की शाम झमाझम बारिश हुई। करीब 40 मिनट में 6.5 एमएम बारिश हुई। जनपद का अधिकतम तापमान 34 व न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश होने के कारण मौसम सुहाना हो गया। इससे उमसभरी से लोगों को राहत मिली।

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