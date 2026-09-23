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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   6 mm of rain in 40 minutes brings cool relief

40 मिनट में 6.5 एमएम बारिश, लोग हुए कूल-कूल; VIDEO

Wed, 23 Sep 2026 09:13 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Wed, 23 Sep 2026 09:13 PM IST
6 mm of rain in 40 minutes brings cool relief
शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में बुधवार की शाम झमाझम बारिश हुई। करीब 40 मिनट में 6.5 एमएम बारिश हुई। जनपद का अधिकतम तापमान 34 व न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश होने के कारण मौसम सुहाना हो गया। इससे उमसभरी से लोगों को राहत मिली।
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