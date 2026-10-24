{"_id":"6adce9ac25766ff4590fe266","slug":"video-gajpatpur-secured-a-victory-with-margin-38-20-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"गजपतपुर ने 38-20 के अंतर से जीत दर्ज की, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गाजीपुर में बिरनो क्षेत्र के गजपतपुर गांव में शनिवार को बाल कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन मैच गजपतपुर और बिहार की टीम के बीच खेला गया जिसमें गजपतपुर की टीम ने 38-20 के अंतर से जीत दर्ज की। गजपतपुर की टीम ने शुरु से ही बेहतर खेल का प्रदर्शन किया। टीम ने 38-20 के अंतर से बिहार की टीम को पराजित किया। गजपतपुर की ओर से रेडर राहुल और आयुष ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम के लिए 10 अंक जुटाए। इस मौके पर मुख्य अतिथि ग्राम प्रशासक इंदल राव ने युवाओं से खेलों में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की। इस अवसर पर जयचंद्र राम, योगेश यादव, हरिकेश यादव, सतीश कुमार, रविंद्र यादव, मनोज राजभर, दीपक कुमार, अजीत कुमार आदि मौजूद रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।