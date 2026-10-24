{"_id":"6adce9ac25766ff4590fe266","slug":"video-gajpatpur-secured-a-victory-with-margin-38-20-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"गजपतपुर ने 38-20 के अंतर से जीत दर्ज की, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गाजीपुर में बिरनो क्षेत्र के गजपतपुर गांव में शनिवार को बाल कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन मैच गजपतपुर और बिहार की टीम के बीच खेला गया जिसमें गजपतपुर की टीम ने 38-20 के अंतर से जीत दर्ज की। गजपतपुर की टीम ने शुरु से ही बेहतर खेल का प्रदर्शन किया। टीम ने 38-20 के अंतर से बिहार की टीम को पराजित किया। गजपतपुर की ओर से रेडर राहुल और आयुष ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम के लिए 10 अंक जुटाए। इस मौके पर मुख्य अतिथि ग्राम प्रशासक इंदल राव ने युवाओं से खेलों में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की। इस अवसर पर जयचंद्र राम, योगेश यादव, हरिकेश यादव, सतीश कुमार, रविंद्र यादव, मनोज राजभर, दीपक कुमार, अजीत कुमार आदि मौजूद रहे।

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