{"_id":"6adce9a24554eb5c640f7bfa","slug":"video-district-magistrate-inspects-upper-primary-school-visheshwarganj-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"जिलाधिकारी ने उच्च प्राथमिक विद्यालय विशेश्वरगंज का किया निरीक्षण, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने शनिवार को शहर के विशेश्वरगंज स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कक्षा में बच्चों से विभिन्न प्रश्न पूछकर उनके शैक्षिक स्तर, समझने की क्षमता एवं बौद्धिक विकास का आंकलन किया। बच्चों द्वारा दिए गए उत्तरों और उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर जिलाधिकारी ने प्रसन्नता व्यक्त की। साथ ही चॉकलेट वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया।

... और पढ़ें