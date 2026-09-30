विकास कार्यों की धीमी प्रगति पर बीडीओ नाराज, तेजी लाने के निर्देश; VIDEO

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बिरनो विकासखंड परिसर में बुधवार को विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। प्रभारी खंड विकास अधिकारी अब्बास हसन नकवी ने ग्राम पंचायतों में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए निर्धारित समय में कार्य पूरा कराने और विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। प्रभारी बीडीओ ने बताया कि मनरेगा के स्थान पर अब बीवीजी रामजी के तहत कार्य कराए जा रहे हैं। इसके तहत मजदूरों की मजदूरी 10 दिन के भीतर उनके खातों में भेजी जाएगी। उन्होंने प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में संपर्क मार्ग, इंटरलॉकिंग, शौचालय, पेयजल, टाइल्स और कायाकल्प से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने को कहा।

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