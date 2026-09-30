घुटने की गिल्टी का इलाज कराने पहुंचे, हाथ में थमा दी ब्रेन की एमआरआई रिपोर्ट; VIDEO

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घुटने की गिल्टी का इलाज शुरू कराने की उम्मीद लेकर मेडिकल कॉलेज के 300 बेड अस्पताल पहुंचे मरीज को एमआरआई की ऐसी रिपोर्ट थमा दी गई, जिसने उसे हैरान कर दिया। घुटने की जांच के लिए 3500 रुपये खर्च कर एमआरआई कराने वाले मनिहारी द्वितीय के भाजपा मंडल महामंत्री राजू मिश्रा को फिल्म तो घुटने की मिली, लेकिन रिपोर्ट ब्रेन की दे दी गई। रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के निजी क्लीनिक पहुंचे तो 200 रुपये फीस देने के बाद गलती सामने आई। अब उन्हें दोबारा एमआरआई कराने के लिए बुलाया गया है और इलाज भी फिलहाल अटक गया है।

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