{"_id":"6ac7e09877320ddb630814a4","slug":"video-administration-swings-into-action-after-sit-in-and-road-blockade-garbage-dumping-in-colony-halted-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"धरना-जाम के बाद जागा प्रशासन, कॉलोनी में कूड़ा डंपिंग पर रोक; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जमानिया स्टेशन बाजार स्थित कांशीराम आवासीय कॉलोनी में कूड़ा डंप किए जाने के विरोध में नागरिकों के धरना-प्रदर्शन और कूड़ा गाड़ी रोकने के बाद प्रशासन हरकत में आया। बृहस्पतिवार को उपजिलाधिकारी निधि ने प्रशासनिक और नगर पालिका की टीम के साथ कॉलोनी का स्थलीय निरीक्षण किया। जगह-जगह कूड़े के ढेर मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और नगर पालिका कर्मियों को तत्काल सफाई कराने का निर्देश दिया।

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