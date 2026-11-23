सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए वाराणसी परिक्षेत्र के जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली में 11 माह के अंदर 289 अवैध कट बंद किए गए। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से करीब 1.90 करोड़ रुपये का जुर्माना भी वसूला गया है। घायलों को समय पर उपचार मिलने से कई जानें बची हैं। 563 लोगों में से 509 को समय पर अस्पताल पहुंचाया गया।

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वाराणसी रेंज के डीआईजी वैभव कृष्ण ने बताया कि नियमित समीक्षा में दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान की गई। बुनियादी ढांचे में सुधार पर जोर दिया गया है। जौनपुर में 150, चंदौली में 107 और गाजीपुर में 32 अवैध कट बंद कराए गए। मोड़, कट और जंक्शन पर 83 स्थानों पर चेतावनी संकेतक भी लगवाए गए हैं। तीनों जिलों में 16 गंभीर गलियारे और 126 गंभीर दुर्घटना स्थल चिह्नित किए गए हैं।इन स्थानों पर 25 विशेष दल तैनात किए गए हैं। यातायात सुगम बनाने के लिए 38 स्थानों पर वाहन खड़ा करने की व्यवस्था की गई। जौनपुर में चार ट्रक, बस वाहन ठहराव स्थल भी बनाए गए हैं। यातायात बाधित करने वाले अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। कुल 308 स्थानों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। इनमें जौनपुर में 193, चंदौली में 77 और गाजीपुर में 38 स्थान शामिल हैं।