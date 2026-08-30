पांच एमएम बारिश ने खोली शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल; VIDEO

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महज पांच एमएम बारिश ने शनिवार को शहर की जलनिकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। सुबह से बादलों की आवाजाही के बीच 11:45 बजे से दोपहर दो बजे तक रुक-रुककर हुई बारिश से रायफल क्लब, विकास भवन, आमघाट कॉलोनी, महुआबाग, रौजा, लंका, सिंचाई कॉलोनी, मिश्रबाजार और झंडातर समेत कई इलाकों में जलभराव हो गया। कई जगह सड़कें तालाब में तब्दील नजर आईं। कुछ इलाकों में पानी घरों के सामने तक पहुंचने से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया।

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