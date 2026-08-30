Ghazipur News: करमपुर-ए ने जीता सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता का खिताब
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:52 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:52 AM IST
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हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की 121वीं जयंती एवं राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर शुक्रवार को करमपुर स्थित मेघबरन सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला स्तरीय सब जूनियर बालकोंं की हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
इसका उद्घाटन ओलंपियन राजकुमार पाल ने किया। फाइनल में करमपुर-ए की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए गाजीपुर को एकतरफा मुकाबले में 6-0 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल में करमपुर के खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया और गाजीपुर की टीम को कोई मौका नहीं दिया।
प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में भुजहुआ ने करमपुर-बी को 5-3 से हराकर जीत दर्ज की। दूसरे मैच में गाजीपुर-बी ने सादात को 1-0 से शिकस्त दी। तीसरे मुकाबले में गाजीपुर ने भुजहुआ को 1-0 से हराया, जबकि चौथे मैच में करमपुर-ए ने गाजीपुर-बी को 2-0 से पराजित किया।
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इस अवसर पर पूर्व सांसद राधेमोहन सिंह ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। अनिकेत सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में जिला क्रीड़ा अधिकारी देवी प्रसाद, विजय सिंह, रामलाल प्रजापति, आरएसएस के प्रांत संपर्क प्रमुख अजीत, विभाग कार्यवाह नागेंद्र और जिला प्रचारक गौरव उपस्थित थे।
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इसका उद्घाटन ओलंपियन राजकुमार पाल ने किया। फाइनल में करमपुर-ए की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए गाजीपुर को एकतरफा मुकाबले में 6-0 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल में करमपुर के खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया और गाजीपुर की टीम को कोई मौका नहीं दिया।
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प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में भुजहुआ ने करमपुर-बी को 5-3 से हराकर जीत दर्ज की। दूसरे मैच में गाजीपुर-बी ने सादात को 1-0 से शिकस्त दी। तीसरे मुकाबले में गाजीपुर ने भुजहुआ को 1-0 से हराया, जबकि चौथे मैच में करमपुर-ए ने गाजीपुर-बी को 2-0 से पराजित किया।
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इस अवसर पर पूर्व सांसद राधेमोहन सिंह ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। अनिकेत सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में जिला क्रीड़ा अधिकारी देवी प्रसाद, विजय सिंह, रामलाल प्रजापति, आरएसएस के प्रांत संपर्क प्रमुख अजीत, विभाग कार्यवाह नागेंद्र और जिला प्रचारक गौरव उपस्थित थे।