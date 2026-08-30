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109 पंचायत सहायकों समेत 191 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र, VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Sun, 30 Aug 2026 10:41 AM IST Updated Sun, 30 Aug 2026 10:41 AM IST







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मिशन रोजगार के तहत जिले के 191 युवाओं को शनिवार को नियुक्ति पत्र और ऑफर लेटर दिए गए। इनमें 109 पंचायत सहायक, वन स्टॉप सेंटर के 10 कार्मिक और सेवायोजन विभाग के माध्यम से चयनित 72 युवा शामिल रहे। ... और पढ़ें

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